Возбуждено уголовное дело по факту взрыва маршрутки в Воронеже

Воронеж, 12 августа. Специалисты в области криминалистики выехали из Москвы в Воронеж для проведения следственных мероприятий по факту взрыва рейсового автобуса.

Следственный комитет открыл уголовное дело в связи с инцидентом. Московские криминалисты проведут полный анализ места происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вечером 12 августа в Воронеже произошел взрыв автобуса с пассажирами. По меньшей мере, пострадало 12 человек. Все они госпитализированы.