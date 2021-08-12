Пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже распределили по четырем больницам

Воронеж, 12 августа. Одна пострадавшая при взрыве маршрутки в Воронеже была доставлена в главную больницу, остальные были распределены между БСМП №1, №10 и областным медучреждением.

По предварительной информации департамента здравоохранения, всего в ЧП пострадало 18 человек. Из них 15 было доставлено в БСМП №1. Одного пострадавшего госпитализировали в Воронежскую областную клиническую офтальмологическую больницу, еще двое проходят осмотр в первой областной больнице.

ЧП в Воронеже произошло вечером 12 августа. По предварительным данным, в маршрутке с пассажирами взорвался газовый баллон.