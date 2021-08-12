Британские СМИ сообщили о перестрелке в городе Плимут

Плимут, 12 августа. Согласно предварительным данным, жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек. Об этом сообщили репортеры издания Sky News.

Десятки правоохранители оцепили территорию происшествия. На месте также работают автомобили и вертолеты скорой медицинской помощи. Инцидент произошел в 18:12 (20:12 по московскому времени).

Похожее происшествие но в меньших масштабах ранее произошло в российском Сочи. Там мужчина открыл стрельбу из травматического оружия, в результате которой пострадал один человек.