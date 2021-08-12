Лидер «Родины» Журавлев призвал принять меры после взрыва автобуса в Воронеже

Воронеж, 12 августа. Инцидент со взрывом автобуса в Воронеже и травмированием людей требует немедленного разбирательства. Такое заявление сделал глава партии «Родина» Алексей Журавлев в соцсети.

Парламентарий заявил о необходимости принять меры в отношении воронежского «транспортного цеха». По мнению Журавлева, миллионы россиян каждый день пользуются общественным транспортом на свой страх и риск.

«И каждый раз они словно бы покупают билет в один конец. XXI век на дворе, а у нас все то же: дураки и дороги!» — следует из заявления председателя «Родины» на странице партии.

Депутат подчеркнул, что в случае неготовности частных лиц отвечать за свою халатность, такое дело должны взять под ответственность региональные и местные власти. Также Алексей Журавлев пожелал всем пострадавшим землякам скорейшего выздоровления.

В результате взрыва автобуса одной девушке оторвало ноги. На данный момент она находится в больнице.