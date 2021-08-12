Прокуратура Воронежской области взяла на контроль инцидент со взрывом автобуса

Воронеж, 12 августа. Прокурор Ленинского района города Воронежа Юрий Бурсов и зампрокурора области Константин Кремнев выехали на место взрыва маршрутки для координации действий экстренных служб.

Сейчас правоохранительные органы выясняют точные причины и обстоятельства инцидента. По последним данным, пострадало 12 человек, проводится проверка, ход которой взят на контроль областной прокуратурой.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в маршрутном такси произошел взрыв газового баллона. Происшествие случилось в центре Воронежа недалеко от торгового центра.