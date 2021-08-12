Большинство пассажиров взорвавшегося автобуса в Воронеже получили легкие травмы

Воронеж, 12 августа. Пассажиры взорвавшегося в Воронеже автобуса в большинстве получили незначительные травмы рук, ног и головы. Об этом сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Серьезная травка зафиксирована у одной из пассажирок автобуса. Ей проведут хирургическую ампутацию ног. Два человека в результате взрыва получили ожоги. Пострадавшим оказывают медпомощь в разных больницах города.

Инцидент случился в центре города, вблизи Галереи Чижова. Маршрутное такси ПАЗ, по предварительной информации, взорвалось из-за неполадок в ГБО.