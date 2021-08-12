Установлена возможная личность поджегшего себя мужчины в петербургском соборе

Санкт-Петербург, 12 августа. Мужчина, который устроил попытку самосожжения в Троицком соборе Санкт-Петербурга, мог иметь крупные долги.

Предположительно, посетителем храма является уроженец поселка Рускеала Сортавальского района Карелии. Общая сумма задолженностей мужчины составляет около 200 тысяч рублей. Счета были выставлены за неуплату налогов, кредитов, штрафов и коммунальных услуг.

Мужчина ранее зашел в Троицкий собор, возле иконы облил себя горючим и поджег. Служители храма смогли потушить посетителя, пострадавшего доставили в больницу.