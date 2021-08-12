Водители автобусов в Воронеже призовут пассажиров к бдительности после ЧП

Воронеж, 12 августа. Водители общественного транспорта в Воронеже с пятницы начнут призывать пассажиров обращать внимание на все подозрительные предметы. Такая мера введена после взрыва маршрутки.

Соответствующее заявление об усилении мер безопасности сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Также теперь будут организованы проверки пассажирского транспорта на всех конечных остановках города.

«На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — заявил губернатор в соцсети.

Принять меры после взрыва маршрутки в Воронеже призвал и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что из-за подобного отношения к безопасности миллионы россиян каждый день ездят в общественном транспорте «на свой страх и риск».