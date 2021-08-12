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Рейтинг президента Уругвая упал до рекордной низкой отметки

  /   Обновлено: 12 августа 2021 23:22
Латинская Америка
Рейтинг президента Уругвая упал до рекордной низкой отметки
Prt Scr youtube.com  /  Canal oficial de Luis Lacalle Pou

Монтевидео, 12 августа. Уровень одобрения президента Уругвая Луиса Лакалье Поу снизился до 47%. Во время предыдущего опроса за него высказались 53% респондентов. Об этом сообщила HOLA News.

Опрос проводился с 23 июля по 2 августа и в нем приняли участие 500 респондентов. Им необходимо было ответить на вопрос «Одобряете ли вы деятельность Луиса Лакалье Поу на посту президента?». «За» высказались 47% опрошенных, «против» 32% и 20% воздержались.

В исследовании отмечается, что это самый низкий показатель за время его президентства, и причиной тому стал рост цен на топливо.

«В даты, когда было проведено июльское измерение, общественная повестка дня сильно вращалась вокруг роста цен на топливо и газ. Эти показатели вызвали разнообразную общественную реакцию и поставили правительство в позицию обороны», — говорится в докладе.

В целом у Поу с весны наметилась тенденция на снижении уровня поддержки. В мае он набрал 60%, и в июне показатель составил уже 55%.

В мае у 50-летнего мужчины, переболевшего COVID-19 в Уругвае, было выявлено заражение редкой грибковой инфекцией мукормикозом. Заболевание оказалось в центре внимания из-за эпидемии «черной плесени» в Индии, где число заболевших приблизилось к 9 тысячам.

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