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Более 10 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже

  /   Обновлено: 12 августа 2021 23:36
Происшествия
Более 10 человек пострадали при взрыве автобуса в Воронеже
Невские Новости  /  Александр Гришин

Воронеж, 12 августа. Травмы различной степени тяжести получили 14 пассажиров взорвавшегося в центре Воронежа маршрутного транспорта. Об этом сообщил заместитель начальника Центра медицины катастроф.

Глава Воронежской области, после случившегося взрыва транспортного средства, распорядился проверить все автопарки перевозчиков. Согласно информации РЕН-ТВ, из-за взрыва одна из женщин лишилась ноги.

Специалисты Федеральной службы безопасности России также прибыли на место инцидента. Правоохранители проверят обломки на следы взрывчатых веществ.

 

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