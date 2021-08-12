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МЧС сообщило об отправке техники на место взрыва в Воронеже
Происшествия
МЧС сообщило об отправке техники на место взрыва в Воронеже
Невские Новости  /  Степан Яцко

Воронеж, 12 августа. Происшествие с городским маршрутным такси произошло в Воронежской области. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели выехали на место происшествия. Сообщается о пострадавших. Отмечается, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений оказывают первую помощь пострадавшим. Личности пострадавших в инциденте и его причина устанавливаются. На месте работают четыре едины техники и 12 человек группировки МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Сильный хлопок газа произошел на проезжей части возле Галереи Чижова в Воронеже. По предварительной информации, взорвалось газобаллонное оборудование автобуса ПАЗ.

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