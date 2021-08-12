Правительство Воронежа опровергло версию теракта в автобусе

Воронеж, 12 августа. Версия о том, что взрыв, произошедший в автобусе в центре города является терактом, не рассматривается властями. Об этом сообщил вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности уже прибыли на место происшествия. Специалисты ведомства проверят обломки автобуса на предмет наличия взрывчатых веществ.

Представители других экстренных служб также работают на месте инцидента. Информация о количестве пострадавших из-за мощного хлопка на данный момент уточняется.