Взорвавшийся в Воронеже автобус должен был прекратить перевозки еще весной

Воронеж, 12 августа. Рейсовый автобус, который взорвался в центре Воронежа, должен был уйти с линии еще весной. Такую информацию привели в местных СМИ.

По имеющейся информации, маршрут 10а должен был полностью обновиться еще весной этого года, а эксплуатацию «стареньких ПАЗиков» планировалось прекратить. Примерно в мае прошли торги, однако собственник так и не заменил непригодный транспорт. Все маршрутные автобусы ПАЗ, которые следовали по маршруту, работали на бензиновом двигателе. Исходя из этого можно сделать вывод, что взрыва пропана произойти не могло.

Первоначально поступала информация, что в Воронеже произошел сильный хлопок газа. На данный момент уже известно, что в результате ЧП одной девушке оторвало ноги.