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Журавлев сравнил решения горизбиркома с сюжетом «Бандитского Петербурга»
Общество
Журавлев сравнил решения горизбиркома с сюжетом «Бандитского Петербурга»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 12 августа. Петербургские чиновники оказывают «разнузданное давление» на партию «Родина», что напоминает бандитские 90-е годы. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев в соцсетях.

Он обвинил представителей власти Северной столицы в препятствовании развитию России и сравнил их действия с поведением героев «Бандитского Петербурга». Председатель «Родины» уверен, что происходящее точно попадет в учебники истории и политологии.

«Зато российское общество теперь понимает, что в коридорах региональной власти еще сильны люди, которые живут в 90-х и действуют точно так же: по-бандитски. Вместе с прозападными либералами эти чиновники являются той самой «пятой колонной», угрожающей свободе, законности и народовластию в нашей стране. Которые мешают развитию нашей страны! Дай им волю, они всех закатают в асфальт и цемент!» — написал Журавлев.

Он добавил, что «Родина» будет обжаловать решение избиркома и намерена бросить вызов бюрократической машине. Представители партии планируют остановить тех, «кто вновь тянет Россию в болото беззакония и тоталитаризма».

Адвокат Янис Юкша ранее порекомендовал «Родине» обжаловать решение избиркома в суде. Он уверен, что против партии ведется настоящая борьба.

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родина журавлев бандиты
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