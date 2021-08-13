Политаналитика Димитрия Бабича удивило отстранение «Родины» от выборов

Политическая партия «Родина» отстранена от выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение было озвучено по итогам заседания петербургской избирательной комиссии. Многие не были готовы к такому повороту событий. Это удивило и политического аналитика Димитрия Бабича. Своими мыслями на этот счет он поделился с ФАН.

Эксперт полагает, что в мире современных технологий и активного развития соцсетей при таком пристальном внимании общественности подделать какие-либо подписи или сфальсифицировать сбор соответствующих данных просто невозможно.

«Действия избирательной комиссии Санкт-Петербурга вызывают удивление. Благодаря интернет-трансляциям и сообщениям в блогах отдельных пользователей миллионы людей во всем мире убедились в том, что многие петербуржцы активно и открыто ставили свои подписи под документами в пользу партии «Родина». Не нужно быть маститым аналитиком и высококлассным юристом, дабы констатировать: агитаторы от «Родины» провели гигантскую работу по привлечению горожан к электоральному процессу», — говорит собеседник ФАН.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Разбирая этот политический казус, политаналитик упоминает события в Киеве, когда, по его словам, подконтрольные отдельным политическим кругам избиркомы отказывали в регистрации кандидатам.

«Это происходило только на том основании, что в соответствующих списках фигурировали «похожие фамилии» и «одинаковые адреса». Чем это закончилось в украинской столице, известно всем. Очень не хотелось бы, чтобы подобное повторилось в российской Северной столице», — говорит Бабич.

По мнению эксперта, к решению данной ситуации должны неминуемо подключиться юристы.

«Следует дать правовую оценку позиции ГИК, закрывающую глаза на очевидные вещи: кандидаты от «Родины» пользуются уважением и доверием избирателей. Очень хочется верить, что здравый смысл возобладает над амбициями отдельно взятых чиновников, и «Родина», которая будет бороться за каждый голос своего избирателя на уровне Центризбиркома, в этой борьбе победит», — заключил аналитик.

Ранее политолог, генеральный директор «Фонда политической культуры» Анна Хмелева отметила, что решать судьбу партий полагается избирателю, а «Родина» должна быть допущена до выборов.