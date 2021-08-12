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Мощный хлопок газа произошел на проезжей части в Воронеже

  /   Обновлено: 12 августа 2021 21:52
Происшествия
Мощный хлопок газа произошел на проезжей части в Воронеже
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 12 августа. Сильный хлопок газа случился на проезжей части возле Галереи Чижова в Воронеже. Соответствующую информацию привели в местных СМИ.

По предварительным данным, взорвалось газобаллонное оборудование автобуса ПАЗ. Во время взрыва транспорт находился на светофоре.

Сведения о пострадавших на данный момент уточняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Тем временем в Воронеже задержали подозреваемого в смертельном наезде на младенца. Мужчина, находясь за рулем Ford Focus, 8 августа задавил 10-месячного ребенка. От полученных травм младенец скончался на месте.

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мчс воронеж взрыв газа
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