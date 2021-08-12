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Минюст Ливии сообщил о неспособности повлиять на условия тюрьмы «Митига»
Ливия
Минюст Ливии сообщил о неспособности повлиять на условия тюрьмы «Митига»
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 12 августа. Министр юстиции Правительства национального единства (ПНЕ) Халима Абдель Рахман рассказала о состоянии ливийских тюрем, часть которых не подчиняются ведомству. По ее словам, содержание заключенных в исправительных учреждениях страны нуждается в особом внимании со стороны властей.

«У министерства нет волшебной палочки, чтобы быстро справиться с запутанными условиями, но мы пытаемся заложить прочный фундамент, на котором можно строить будущее», — добавила Абдель Рахман.

В интервью для ливийского СМИ она коснулась судьбы сына покойного полковника Муаммара Каддафи —Ас-Саади, который в настоящее время находится в тюрьме «Митига», управляемой группировкой RADA во главе с Абд аль-Рауфом Каррой.

«Мы постоянно контактируем с соответствующими властями, чтобы привести в исполнение оправдательный приговор Ас-Саади Каддафи, хотя его место содержания под стражей не находится в ведении Министерства юстиции», — сообщила Абдель Рахман.

Она добавила, что многолетние конфликты и раздел страны на зоны влияния привели, помимо прочего, к тому, что изоляторы теперь не подпадают под действие каких-либо правовых норм. Некоторые из них перешли в подчинение вооруженных групп. Последние, в свою очередь, обещали правительству закрыть их.

«Более того, мы согласовали действия с несколькими министерствами и, благодаря вмешательству главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы, смогли за последнее время прекратить работу некоторых тюрем путем частных переговоров, без освещения в СМИ. В первую очередь мы стремились освободить всех, кого задержали незаконным путем, а также узнать о судьбе некоторых пропавших без вести. Мы и дальше работаем над тем, чтобы закрыть все частные тюрьмы», — добавила министр юстиции.

Заявление Халимы Абдель Рахим, что тюрьма «Митига» не подчиняется ее ведомству, объясняет также отказ правительства реагировать на запросы, связанные с бывшим главой разведывательных служб генерал-майором Абдаллой ас-Сенусси, который содержится в том же учреждении. В последнее время состояние здоровья офицера резко ухудшилось, что вынудило его дочь Аль-Ануд обратиться к властям и потребовать у них разрешения навестить его и позволить врачам заняться лечением.

Специалисты Центра нарушений прав человека ранее рассказывали о тюрьме «Митига», условиях содержания заключенных в учреждении, истории ее появления и преступлениях надзирателей.

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ливия митига
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