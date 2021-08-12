Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 22:24
22:21
Происшествия
Взорвавшийся в Воронеже автобус должен был прекратить перевозки еще весной
22:17
Происшествия
ФСБ проверит место взрыва автобуса в Воронеже
22:12
Происшествия
Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу
22:09
Общество
Журавлев сравнил решения горизбиркома с сюжетом «Бандитского Петербурга»
22:00
Общество
Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
21:57
Ливия
Минюст Ливии сообщил о неспособности повлиять на условия тюрьмы «Митига»
21:57
Общество
ВОЗ соберет новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19
21:51
Происшествия
Мощный хлопок газа произошел на проезжей части в Воронеже
21:47
Общество
Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы
21:47
Общество
Онлайн-алкоголь: эксперт рассказал, нужно ли вернуть продажу спиртного через Интернет
Все новости

Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы

  /   Обновлено: 12 августа 2021 21:47
Общество
Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы
vk.com  /  Кира Ярмыш

Москва, 12 августа. Прокуратура требует приговорить пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к двум годам лишения свободы по «санитарному делу».

Правоохранительные органы также настаивают на оставлении Ярмыш под домашним арестом до момента вступления приговора в силу. Решение суда будет вынесено16 августа в 13.30, говорится в соцсетях пресс-секретаря.

Поводом для такого требования является угроза, которой сторонники Навального подвергли граждан во время несанкционированных митингов в условиях пандемии COVID-19. В акциях участвовали люди с положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию и постановлениями об обязательной изоляции.

Столичный суд ранее признал Любовь Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм. Ее приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы
наказание кира ярмыш санитарное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru