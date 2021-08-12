Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы

Москва, 12 августа. Прокуратура требует приговорить пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к двум годам лишения свободы по «санитарному делу».

Правоохранительные органы также настаивают на оставлении Ярмыш под домашним арестом до момента вступления приговора в силу. Решение суда будет вынесено16 августа в 13.30, говорится в соцсетях пресс-секретаря.

Поводом для такого требования является угроза, которой сторонники Навального подвергли граждан во время несанкционированных митингов в условиях пандемии COVID-19. В акциях участвовали люди с положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию и постановлениями об обязательной изоляции.

Столичный суд ранее признал Любовь Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм. Ее приговорили к 1,5 года лишения свободы.