ВОЗ соберет новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19

Москва, 12 августа. Новая группа ученых, созданная Всемирной организацией здравоохранения, будет продолжать изучать происхождение новой коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения призвала не политизировать процесс по изучению происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты указывают на важность предоставления данных для развития понимания науки, говорится в сообщении.

«Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года», — отметили в ВОЗ.

Выявленный йота-штамм коронавируса не считается опасным. По предварительной информации, мутация не провоцирует тяжелое заболевание инфекции. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.