ВОЗ просит Запад пожертвовать вакцины от COVID-19 странам Африки

Запад может пожертвовать излишки вакцин от COVID-19 менее развитым странам Африки, чтобы обеспечить прививочную кампанию хотя бы для 10% населения в каждой республике, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Я понимаю заботу всех правительств о защите своего народа от дельта-штамма COVID-19. Но мы не можем понять те государства, которые уже привили большую часть людей, используя глобальные поставки вакцин», — сказал он.

В заявлении Гебреисус намекал на Канаду, в которой от коронавируса уже вакцинировано более 70% жителей. В качестве обратного примера глава ВОЗ привел развивающуюся Уганду, где препарат получило менее 10% граждан.

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В настоящее время Кампала сумела привить около 5% из 21,9 миллиона человек и такие низкие показатели ставят под угрозу демографическое и экономическое развитие государства. При этом Министерство здравоохранения постоянно жалуется, что не имеет доступа к медицинским препаратам несмотря на то, что у него есть деньги на покупку.

Ранее ФАН сообщал, что странам Черного континента предрекли катастрофу из-за отсутствия вакцины.