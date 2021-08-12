Причины смерти погибших в больнице Владикавказа уточняют специалисты

Владикавказ, 12 августа. Всего после аварии кислородной трубы в больнице Владикавказа умерло 11 человек. Об этом сообщила представитель пресс-службы главы региона Ольга Дзгоева.

Ряд СМИ распространили недостоверную информацию о смерти 35 человек во время протечки трубы, снабжающей кислородом реанимацию. Эти сведения, по словам Дзгоевой, не подтверждены. Сразу после происшествия погибли девять человек, двое скончались в больнице. У одного из них была диагностирована тромбоэмболия, причина смерти второго пациента уточняется.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, чтобы подтвердить или опровергнуть причины смерти. Сейчас говорить, что все люди погибли от нехватки кислорода, не представляется возможным.

Ситуация находится на личном контроле главы региона. Недавно в больницу была доставлена очередная партия кислорода.