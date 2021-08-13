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Рано ставить точку: Наталья Линдигрин о недопуске «Родины» к выборам
Общество
Рано ставить точку: Наталья Линдигрин о недопуске «Родины» к выборам
Пресс-служба партии «Родина»  / 

Партии «Родина» отказано в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Петербургской избирательной комиссии. Однако, как отметила в разговоре с ФАН исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин, точку в этой истории ставить рано.

По мнению собеседницы ФАН, решение, принятое ПИК, в первую очередь должно быть обосновано неоспоримыми доказательствами.

«Ситуация с выборами в Санкт-Петербурге вышла сегодня за пределы конкретного региона. Принятое решение о недопуске партийного списка достаточно серьезное, поэтому, надеюсь, у городского избиркома были на то серьезные основания», — говорит Линдигрин.

Ничего удивительного в том, что родинцев не устроило подобное решение комиссии. Участники партии собираются, что называется, по-настоящему биться за свои мандаты.

«Вполне понятно намерение партии обжаловать это решение. Тем более до этого внимание ЦИК к выборам уже привлекло заявление Татьяны Булановой», — отмечает собеседница ФАН.

Рано ставить точку: Наталья Линдигрин о недопуске «Родины» к выборам
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

К слову, знаменитая артистка Татьяна Буланова уже обращалась с жалобой к председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с призывом обеспечить равные права партиям на выборах. Буланова уверена, что к ней и ее однопартийцам относятся предвзято.

«С учетом того, что Элла Памфилова всегда внимательно относится к подобным сигналам с мест, думаю, и в этот раз будет проведена тщательная проверка с привлечением всех заинтересованных сторон. Поэтому точку в этом вопросе, скорее всего, ставить еще рано», — заключила Линдигрин.

Ранее председатель петербургского регионального отделения политсилы Андрей Петров заявил, что партия «Родина» возмущена решением об отказе в регистрации на выборы в парламент Петербурга. По словам Петрова, партия «Родина» собирала подписи честно и этот факт политическая сила будет доказывать через суд.

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