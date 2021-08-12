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Республика Чад отпраздновала День независимости и провела военный парад
Африка
Республика Чад отпраздновала День независимости и провела военный парад
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Нджамена, 11 августа. Республика Чад торжественно отпраздновала 61-ю годовщину со дня получения независимости от Франции. В связи с этим в столице государства прошел парад, в котором принял участие президент Переходного военного совета Махамат Идрис Деби Итно, сын покойного лидера страны Идриса Деби.

Национальная армия продемонстрировала готовность отстаивать безопасность чадцев. Вооруженные силы показали мощь артиллерийских войск, танки, бронемашины, дальнобойные и тяжелые орудия. В воздухе присутствующие могли наблюдать 20 самолетов, а также вертолеты российского производства.

Президент страны посетил парад в окружении 14 генералов. Он наблюдал за происходящим с первого ряда.

Ранее боевики из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) совершили нападение на военнослужащих Республики Чад. Инцидент произошел на острове Чуку-Телиа. В результате трагедии погибло 28 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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