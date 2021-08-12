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Власти Нигерии снимут запрет на Twitter
Африка
Власти Нигерии снимут запрет на Twitter
pixabay.com  / 

Абуджа, 12 августа. Нигерийский министр информации Лай Мохаммед объявил о скором возобновлении работы социальной сети Twitter на территории государства.

«Наша цель — найти компромисс с правительством Нигерии. Мы надеемся на продолжение дискуссии и на восстановление сервиса», — говорится в сообщении пресс-службы Twitter.

Жителям африканской страны запретили пользоваться Twitter 4 июня текущего года. Поводом стало решение соцсети удалить пост президента Мохаммаду Бухари с упоминанием Гражданской войны 1967–1970 годов.

Однако многие нигерийцы проигнорировали указ правительства и продолжили заходить в Twitter с помощью VPN. Тогда министр юстиции и генпрокурор Абубакар Малами дал распоряжение привлекать нарушителей к ответственности.

Следует отметить, что Twitter пользуется большой популярностью среди молодого населения Нигерии. Площадка также сыграла основную роль в ряде социальных медиапроектов в государстве, включая #BringBackOurGirls. Кампания боролась за освобождение 300 школьниц из плена боевиков «Боко Харам»1 (организация запрещена в РФ) в 2014 году.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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