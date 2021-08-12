Избиркомы Ямала получили первую партию средств индивидуальной защиты от COVID-19

Салехард, 12 августа. Избиратели и организаторы выборов в Ямало-Ненецком автономном округе будут обеспечены полным набором средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Избирком Ямала закупил более 500 тысяч масок и одноразовых перчаток, а также около 4,5 тысячи литров антисептика, сообщает онлайн-издание «Север-Пресс». Теперь все эти средства будут распределяться среди местных территориальных комиссий. Среди первых «счастливчиков» оказался Тазовский район, в котором находится восемь ТИК и четыре временные комиссии, расположенные на месторождениях.

«Пришли сигнальные ленты, чтобы разграничить потоки на участке в помещении для голосования, одноразовые халаты, чтобы члены комиссии могли работать и не подвергать риску заражения ни себя, ни избирателей», – рассказал председатель ТИК Евгений Марков.

Всего во время сентябрьских выборов в этом районном избиркоме будет работать 124 сотрудника, больше половины из которых уже сделали прививку от коронавируса. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объявила, что в общей сложности в России работают более 900 тысяч членов комиссий. Из них 47% сделали прививку от коронавируса.