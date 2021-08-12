Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 22:23
22:21
Происшествия
Взорвавшийся в Воронеже автобус должен был прекратить перевозки еще весной
22:17
Происшествия
ФСБ проверит место взрыва автобуса в Воронеже
22:12
Происшествия
Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу
22:09
Общество
Журавлев сравнил решения горизбиркома с сюжетом «Бандитского Петербурга»
22:00
Общество
Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
21:57
Ливия
Минюст Ливии сообщил о неспособности повлиять на условия тюрьмы «Митига»
21:57
Общество
ВОЗ соберет новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19
21:51
Происшествия
Мощный хлопок газа произошел на проезжей части в Воронеже
21:47
Общество
Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы
21:47
Общество
Онлайн-алкоголь: эксперт рассказал, нужно ли вернуть продажу спиртного через Интернет
Все новости

Избиркомы Ямала получили первую партию средств индивидуальной защиты от COVID-19
Политика
Избиркомы Ямала получили первую партию средств индивидуальной защиты от COVID-19
pixabay.com  /  leo2014

Салехард, 12 августа. Избиратели и организаторы выборов в Ямало-Ненецком автономном округе будут обеспечены полным набором средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Избирком Ямала закупил более 500 тысяч масок и одноразовых перчаток, а также около 4,5 тысячи литров антисептика, сообщает онлайн-издание «Север-Пресс». Теперь все эти средства будут распределяться среди местных территориальных комиссий. Среди первых «счастливчиков» оказался Тазовский район, в котором находится восемь ТИК и четыре временные комиссии, расположенные на месторождениях.

«Пришли сигнальные ленты, чтобы разграничить потоки на участке в помещении для голосования, одноразовые халаты, чтобы члены комиссии могли работать и не подвергать риску заражения ни себя, ни избирателей», – рассказал председатель ТИК Евгений Марков.

Всего во время сентябрьских выборов в этом районном избиркоме будет работать 124 сотрудника, больше половины из которых уже сделали прививку от коронавируса. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объявила, что в общей сложности в России работают более 900 тысяч членов комиссий. Из них 47% сделали прививку от коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Избиркомы Ямала получили первую партию средств индивидуальной защиты от COVID-19
выборы цик вакцина тик COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru