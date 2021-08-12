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Дело Навального о создании НКО может пополниться новыми фигурантами

  /   Обновлено: 12 августа 2021 21:19
Общество
Дело Навального о создании НКО может пополниться новыми фигурантами
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Уголовное производство о создании осужденным блогером Алексеем Навальным неправомерной НКО, которая посягает на права и свободы россиян, может пополниться новыми фигурантами.

Ранее следствие заочно предъявило обвинения Ивану Жданову и Леониду Волкову за создание организации, которая ущемляет права граждан России. Исходя из судебного постановления, Жданов был руководителем такой организации.

Правоохранители также считают, что Волков формировал региональные подразделения ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Также он был ответственный за функционирование "штабов".

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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Алексей Навальный уголовное дело нко
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