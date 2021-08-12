Крупную танзанийскую газету закрыли из-за скандальной статьи о президенте

Додома, 12 августа. Власти Танзании на две недели приостановили работу газеты, которая принадлежит правящей партии. Причиной послужила публикация материала с ложными сведениями о действующем президенте страны Самии Сулуху Хасан, которая представляет партию Чама Ча Мапиндузи.

Санкциям подверглось издание «Ухура». Это первый случай ограничения свободы СМИ в республике с весны этого года. Издание опубликовало на первой полосе статью о том, что Сулуху, которая заняла пост главы государства сразу после смерти предшественника Джона Магуфули, не планирует выдвигать собственную кандидатуру на президентских выборах 2025 года.

Представитель правительства Танзании Герсон Мсигва отметил, что национальный лидер не выступала с подобными заявлениями. Он добавил, что журналисты допустили грубые ошибки.

«Управление информационных служб считает, что это наказание даст газете возможность пересмотреть и улучшить профессиональное и этичное поведение в соответствии с законами и правилами», — заявил чиновник.

Генеральный секретарь правящей партии Даниэль Чонголо уточнил, что нескольких сотрудников издания отстранили от работы, в том числе главного редактора.

Ранее действующий президент Танзании заявила о приоритете сохранения свободы слова в стране, незыблемости демократии и неприкосновенности СМИ.