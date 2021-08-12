Представители экономического сектора ЦАР обсудили насущные вопросы республики

Банги, 12 августа. На базе Министерства финансов и бюджета Центральноафриканской Республики состоялось первое в 2021 году совещание представителей экономического сообщества государства. Это указано на официальном аккаунте ведомства.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии по микрофинансированию, делегаты от сельского хозяйства, торговли и промышленности, юстиции, профессиональной Ассоциации кредитных учреждений страны и другие. Совет сосредоточился на рассмотрении отчета заседания комитета от 11 декабря 2020 г., обмене информацией о результатах рабочих поездок, проведенных членами CNM в отраслевые министерства и ведомства.

Кроме того, участники заседания заявили о необходимости проведения в середине октября семинара по подготовке национальной стратегии микрофинансирования с учетом национальных разногласий. В связи с этим участники встречи рассмотрели проблемы, возникшие при реализации данного проекта, разработанного более десяти лет назад. Стороны также затронули вопросы безопасности. Сюда же нужно добавить последствия пандемии COVID-19, которая остановила осуществление различных видов деятельности в рамках проекта.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Во время обсуждения эксперты договорились разработать практические предложения для решения проблем, мешающих развитию указанного сектора страны, который в настоящее время представляется очевидной альтернативой отсутствию финансирования со стороны обычных банков. По завершении встречи председатель комиссии Эвелин Лудегу выразила признательность правительству, возглавляемому премьером и президентом республики.

Ранее ФАН сообщал, что министр финансов ЦАР Эрве Ндоба проведет оптимизацию бюджета страны. Глава государственного органа создаст пять новых подразделений, которые займутся корректированием фискальной политики.