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Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Общество
Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Увы, солнышко не всегда бывает ласковым, а его лучи не только стимулируют выработку витамина D, но и вызывают ожоги, которые вполне способны подпортить впечатление от отпуска. Бывает, чуть зазеваешься и забудешь о мерах предосторожности, как вместо загорелого тела оттенка молочного шоколада видишь в зеркале вареного рака с неприглядными белыми следами от купальника или плавок. Пройдет несколько дней, и сгоревшие участки начнут шелушиться и облезать лохмотьями. Однако внешние дефекты — это еще полбеды. Самое неприятное — болевые ощущения, которые бывают довольно сильными, мешают спать и просто наслаждаться жизнью. 

На счастье тех, кто потерял бдительность и «сгорел» на солнце, существует немало эффективных средств от солнечных ожогов. Некоторые из них можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, за другими придется сбегать в аптеку. Проверенные рецепты и рейтинг лучших по версии ФАН — в этой статье.

Немного о солнечном ожоге

Солнечный ожог является результатом реакции эпидермиса на прямое воздействие ультрафиолета. Чтобы обгореть, нашей коже много не надо, особенно если она от природы светлая. Каких-то 20 минут на пляже будет достаточно для появления неприятных симптомов, среди которых, как правило, выделяют следующие:

•    покраснение кожи;
•    отечность;
•    болевой синдром;
•    озноб;
•    зуд;
•    волдыри;
•    повышение температуры тела;
•    головные боли.

Степень выраженности перечисленных признаков будет зависеть от того, насколько сильно человек обгорел. 

Важно! Случается, что люди путают солнечный ожог и тепловой удар. Это разные недуги, хоть и могут проявляться одновременно. В первом случае виновник плохого самочувствия — ультрафиолет, во втором — высокая температура. Кроме того, от теплового удара не страдают кожные покровы. 

Косметические дефекты — явление хоть и неприятное, но поправимое и довольно быстро проходящее. Последствия неумеренного загара, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе, куда опаснее. Любителям поваляться на солнышке грозит появление пигментных пятен, сухость, шелушение, постоянное ощущение стянутости и преждевременное старение кожи, а самое главное — высокий риск развития меланомы — одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей, встречающихся у человека.

Выделяют несколько факторов, способствующих более быстрому возникновению солнечных ожогов:

•    Генетическая предрасположенность.
•    Светлый оттенок кожи и волос, голубой цвет глаз.
•    Отдых в южных регионах и странах.
•    Купание — капли воды на коже буквально притягивают ультрафиолет.
•    Злоупотребление спиртными напитками на пляже — под их воздействием бдительность усыпляется, и люди забывают об опасности. К тому же алкоголь притупляет чувствительность.
•    Прием некоторых групп лекарств, усиливающих восприимчивость к солнечным лучам, в том числе оральных контрацептивов и препаратов для лечения диабета.

Чтобы отдых доставлял только удовольствие, необходимо соблюдать, простые правила профилактики. Большинству они давно известны, но повторение, как говорится, мать учения. Итак, чтобы не обгореть:

1.    Не загорайте в опасные часы. Уходите с пляжа в 11 утра и возвращайтесь обратно не ранее 16 часов вечера.
2.    Не находитесь на открытом солнце. Не волнуйтесь, загореть можно и в тени.
3.    Прячьте открытые участки кожи под одеждой из легких натуральных тканей и головными уборами с широкими полями.
4.    Пользуйтесь солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты. Обновляйте слой после каждого купания.

Выбираем самое эффективное средство от солнечных ожогов
Федеральное агентство новостей  / 

Чем лечить: эффективные средства от солнечных ожогов

Если вы все же обгорели, посыпать голову пеплом и ругать себя за неосмотрительность бесполезно. Усвойте урок, клятвенно пообещайте себе больше так не делать и скорее приступайте к лечению, чтобы как можно скорее избавиться от болезненных ощущений и некрасивой красноты. 

Успокоить раздражение и снять неприятную симптоматику помогут нехитрые советы:

•    Почаще принимайте прохладный душ.
•    Используйте увлажняющий крем с легкой текстурой после водных процедур. Желательно, чтобы он содержал витамин Е и экстракты лекарственных растений (ромашки, календулы, алоэ вера).
•    После водных процедур не вытирайтесь насухо, а лишь осторожно промокните кожу полотенцем.
•    Если обгоревшие места сильно беспокоят, а также при подъеме температуры, облегчить состояние помогут препараты на основе ибупрофена или парацетамола.
•    Употребляйте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
•    Прячьте пораженные участки от солнца.
•    Делайте ледяные компрессы.
•    Обрабатывайте обожженные участки средствами от солнечных ожогов. Они обладают обезболивающим эффектом, снимают покраснения, зуд и раздражение и способствуют скорейшей регенерации кожных покровов.

На последнем пункте остановимся подробнее и выясним, какие средства самые эффективные.

Начнем с народных рецептов, проверенных годами и миллионами обгоревших спин и плеч.

•    Молочные продукты

Пожалуй, самый популярный способ успокоить разгоряченную кожу — намазать ее каким-нибудь кисломолочным продуктом (сметаной, простоквашей, йогуртом без добавок или кефиром). Так делали наши мамы и бабушки, к этому методу до сих пор прибегают все «обожженные», если под рукой нет подходящих мазей. 

Еще варианты:

— смочить холодным молоком отрез марли и подержать такой компресс до того момента, как он нагреется, а затем поменять;
— творог развести молоком до кремообразного состояния и нанести на пораженные участки тела.

•    Картофель

Клубни необходимо тщательно промыть под проточной водой и очистить от кожуры, после чего натереть на терке. Полученную кашицу нанести на поврежденные места. По окончании процедуры смыть водой и нанести увлажняющий крем.

•    Овсянка

Овсянка — уникальный продукт, приносящий пользу как при внутреннем, так и при наружном применении. Домашние скрабы и маски на ее основе помогают бережно очистить и отшелушить омертвевшие частички, а также глубоко питают и увлажняют кожные покровы. Неудивительно, что овсянку часто используют и в качестве эффективного, но мягкого средства против солнечных ожогов для снятия неприятных ощущений и профилактики сухости. Кроме того, содержащиеся в хлопьях вещества обладают антибактериальным эффектом.

Если «сгорели» на солнце, вместо обычной ванны попробуйте принять овсяную и испытайте на себе ее целебные свойства. Провести процедуру в домашних условиях не составит труда. Достаточно перемолоть в кофемолке стакан овсянки до состояния пудры и высыпать ее в воду, после чего тщательно перемешать. Принимать такую ванну рекомендуется около 20 минут.

Помимо избавления от дискомфорта при солнечных ожогах такой овсяный коктейль смягчает сухую кожу, устраняет воспаления, усиливает кровообращение, помогает бороться с опрелостями у младенцев и даже может использоваться как замена геля для душа, если по той или иной причине его применение противопоказано.

Сметана — популярное народное средство от солнечных ожогов
pxhere.com  / 

•    Зеленый чай

Есть мнение, что несколько чашек напитка в день может повысить сопротивляемость организма к воздействию вредного ультрафиолета благодаря входящим в состав продукта катехинам. Пожалуй, ставить на себе такие опасные эксперименты не стоит — лучше подстраховаться и использовать проверенные способы профилактики солнечных ожогов, но если неприятность уже случилась, то дубильные вещества, в большом количестве содержащиеся в этой разновидности чая, успокоят кожу и смягчат болевой синдром. 

Заварите зеленый чай, остудите и смочите полученной заваркой марлю или бинт. Подержите компрессы до согревания, при необходимости повторите. Если под рукой нет листового чая, подойдут и простые чайные пакетики.

После использования смывать ничего не нужно. 

•    Ягоды

Клубника содержит антоцианы, которые не только делают ее насыщенно красной, но и наделяют солнцезащитными свойствами. Экстракт клубники и малины нередко входит в состав кремов против солнечных ожогов, а собственноручно приготовленное ягодное пюре поможет эффективно устранить дискомфорт, вызванный излишним увлечением солнечными ваннами. 

•    Огурцы

Эти овощи давно и успешно используются в косметологии и для домашнего ухода. Женщина с кружочками огурца на лице — классика жанра. Зеленые плоды практически моментально увлажняют, тонизируют, снимают зуд, сухость, раздражение, а в случае с солнечными ожогами —обладают обезболивающим эффектом. Просто натрите огурец на терке, слегка отожмите лишнюю жидкость, и натуральная успокаивающая маска готова.

Важно! Такие «бабушкины» приемы действительно способны снять раздражение и облегчить боль, однако дерматологи относятся к ним скептически, поскольку многие продукты питания являются идеальной средой для размножения микроорганизмов и распространения инфекции, а значит, не могут быть использованы для поврежденной кожи.

С этой точки зрения куда безопаснее использовать аптечные средства от солнечных ожогов, которые выпускаются в различных формах, чтобы вы могли подобрать оптимальную лично для себя. Лучшие кремы, спреи, мази и гели — в обзоре ФАН.

Огурцы увлажняют и тонизируют кожу
pixabay.com  / monika1607

Лучшие средства от солнечных ожогов: ТОП—5 по версии ФАН

Пантенол

Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Pr Scr Яндекс.Маркет  / 

Старое-доброе средство от солнечных и термических ожогов, которое продается практически в каждой аптеке и стоит сравнительно недорого. Чаще других встречается в аптечке отпускника. Выпускается в различных формах, но самая популярная и проверенная временем — спрей. При нажатии на кнопку из баллона разбрызгивается белоснежная пена с едва различимым ароматом и приятной текстурой. Настоящий «огнетушитель» для обгоревшей кожи.

Легкая субстанция практически моментально впитывается и не требует втирания, что очень важно для пострадавших от солнца участков тела, обладающих повышенной чувствительностью к любым прикосновениям. После нанесения не оставляет жирной пленки и не пачкает одежду. Мелкие частицы рассеиваются при распылении, не закупоривая поры, что особенно ценно для обладателей жирной и склонной к воспалениям кожи. Средство быстро и эффективно снимает болевой синдром, приятно охлаждает, увлажняет и способствует скорейшей регенерации клеток.

Помимо лечения ожогов различной этиологии Пантенол успешно используется для заживления мелких ранок и ссадин и даже в качестве средства после бритья.

Из плюсов пользователи также отмечают экономичный расход благодаря распрыскивателю и удобство нанесения. 

Ориентировочная стоимость: 380 рублей за баллон объемом 130 г.

Бепантен

Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Pr Scr Яндекс.Маркет  / 

Препарат родом из Германии выпускается в виде мази и крема. На российском рынке присутствует не так давно, как наш предыдущий герой, но все же достаточно для того, чтобы завоевать признание среди покупателей. Найти в аптеке тюбики нежного бирюзового оттенка также не составит труда. Основная целевая аудитория средства — молодые мамочки с младенцами, поскольку изначально препарат предназначается для ухода за грудью кормящих женщин, в частности для лечения трещин сосков, а также эффективен при опрелостях у малышей и в качестве крема под подгузник для их профилактики.

Основное действующее вещество в составе — Декспантенол, поэтому Бепантен все чаще используется для облегчения состояния при солнечных и термических ожогах. Средство легко наносится, быстро впитывается и не оставляет следов. Имеет небольшой охлаждающий эффект, прекрасно увлажняет, заживляет и питает поврежденную ультрафиолетом кожу, помогая ей быстрее восстановиться и вернуть прежнюю красоту и здоровье. Может использоваться как самостоятельно, так и наноситься под марлевую повязку.

Данный препарат нельзя назвать дешевым, но экономичность расхода и эффективность компенсируют расходы на его приобретение.

Ориентировочная стоимость: 400 рублей за тюбик объемом 30 г.

Левомеколь

Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Pr Scr Яндекс.Маркет  / 

Знакомая всем с детства мазь отечественного производства традиционно использовалась для обработки ран различного происхождения, в том числе и гнойных. Знаменита своими великолепными антисептическими и бактерицидными свойствами. Успешно борется с инфекцией, не позволяя ей распространяться и образовывать новые очаги. Присутствующие в составе активные действующие вещества проникают глубоко в кожу и способствуют скорейшему заживлению пораженных участков. 

Помимо прочего, данное противомикробное средство обладает легким эффектом анестетика, облегчая состояние больного. Было замечено, что Левомеколь оказывает благотворное действие не только на открытые раны, но и на солнечные ожоги. Обожженная кожа быстрее восстанавливается, отек и краснота уходят, а болевые ощущения беспокоят не так сильно. И все это по весьма скромной цене.

Ориентировочная стоимость: 150 рублей за тюбик объемом 40 г.

Мое солнышко

Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Pr Scr Яндекс.Маркет  / 

Если родители не уследили, и малыш обгорел на солнце, настоящим спасением для нежной детской кожи станет гипоаллергенный гель после солнца «Мое солнышко». Нежная текстура быстро впитывается, не доставляя боли при нанесении. Пантенол способствует скорейшему заживлению и увлажняет, а вспомогательные вещества в составе охлаждают и успокаивают. Содержит экстракт алоэ. Яркий тюбик наверняка понравится ребенку и отвлечет его от неприятной процедуры.

Ориентировочная стоимость: 130 рублей за тюбик объемом 100 г.

Dermosil Classic охлаждающий бальзам

Лечим солнечные ожоги народными и аптечными средствами: рейтинг лучших по версии ФАН
Pr Scr Яндекс.Маркет  / 

Универсальное средство в форме бальзама для чувствительной кожи подойдет практически на все случаи жизни. Нежный гель поможет расслабить мышцы после интенсивных физических нагрузок, эффективен при зуде после укусов насекомых, а при солнечных ожогах и вовсе станет настоящим спасением благодаря входящему в состав ментолу, который обеспечивает приятное охлаждение. Глубоко питает, увлажняет и смягчает кожу без ощущения липкости. Способствует скорейшей регенерации клеток. Обладает приятным ароматом.

Ориентировочная стоимость: 480 рублей за тюбик объемом 100 мл.

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