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Ученые Курчатовского института расширили возможности управления компьютером взглядом
Наука
Ученые Курчатовского института расширили возможности управления компьютером взглядом
pixabay.com

, 12 августа. Новая разработка ученых научно исследовательского центра «Курчатовский институт» позволит улучшить систему управления компьютером при помощи взгляда.

Специалисты повысили точность зрительных команд при слежении за движущимися объектами. Разработка позволит усовершенствовать устройство управления различными приспособлениями для инвалидов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

«Разработка позволит улучшить качество управления роботизированными колясками. Помимо этого, она может использоваться для оценки текущего состояния пользователя», — транслирует пресс-служба слова лаборанта-исследователя отдела нейрокогнитивных наук, интеллектуальных систем и робототехники научно исследовательского центра Дарисия Чжао.

Разработчики научили систему различать пассивное слежение пользователя за движущимся объектом, ранее такие программы могли правильно толковать сигнал только при слежении за статичными объектами. Работа ученых Курчатовского института опубликована в журнале Journal of Neural Engineering.

Ученые МГПУ предложили новый способ расчета профессионального и личного будущего. Метод назвали форсайт-сторителлинг, он позволит определить перспективные тренды в образовании и профессиональной сфере. Применение форсайт-сторителлинга подразумевает несколько последовательных шагов.

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ученые разработка зрительные команды
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