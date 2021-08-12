Десятки алжирских военнослужащих погибли при тушении лесных пожаров

Алжир, 12 августа. Президент Абдельмаджид Теббун сообщил 11 августа, что 25 военнослужащих алжирской армии погибли во время борьбы с лесными пожарами. Об этом глава республики написал на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/TebbouneAbdelmadjid/posts/372184017601400

«С огромной грустью и печалью я получил известие о мученической смерти 25 солдат Народной национальной армии, которым удалось спасти более 100 граждан от пожаров, вспыхнувших в горах в штатах Беджая и Тизи-Узу», — заявил Теббун.

Он выразил также свое «преклонение перед душами праведных сынов страны» и соболезнования родным и близким погибших, назвав лесные пожары «мучительным событием» для всей страны.

«Наша многострадальная родина снова переживает болезненные испытания в дополнение к уже перенесенных нами в текущем году. Но устояв перед лицом прошлых вызовов, мы победим и это бедствие. Наши сердца со всеми, кто вносит свой вклад в тушение пожаров», — подчеркнул президент.

Он добавил, что для преодоления катастрофы власти Алжира мобилизовали все доступные финансовые и человеческие ресурсы. В этих целях задействованы несколько штатов.

«Государство немедленно начнет подсчет потерь и выплату компенсации пострадавшим», — пообещал лидер.

Лесные пожары вспыхнули в Алжире накануне на фоне аномальной жары. Позже власти страны сообщили об аресте в городе Медеа нескольких подозреваемых в поджоге. По информации Министерства обороны, сегодня число жертв возросло до 69 человек. Большинство из них — жители штата Тизи-Узу. Кроме того, после заявления Теббуна пожары унесли жизни еще нескольких военнослужащих.

Правительство объявило 12 августа национальный траур. В стране в течение трех дней отменены все официальные мероприятия, за исключением акций солидарности с семьями погибших.