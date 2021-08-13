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Соловейчик напомнил о праве на жалобу в ЦИК после недопуска «Родины» на выборы
Общество
Соловейчик напомнил о праве на жалобу в ЦИК после недопуска «Родины» на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН напомнил о праве партий на жалобу в Центральную избирательную комиссию после того, как ГИК Петербурга не допустил «Родину» к выборам в ЗакС.

Напомним, Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент.

Причиной послужил брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«Я считаю, что в нашей стране есть и судебная власть, и все те, кто считает, что решение избиркома того или иного уровня неправомерно, могут по закону жаловаться в вышестоящие избиркомы или подавать исковое заявление в суд, если тот не отреагирует», — заявил собеседник ФАН.

Владимир Соловейчик выразил мнение о том, что помешать «Родине» могли те, кто играет на том же самом электоральном поле. 
Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию на выборы. 

«Наши подписи собирали сотни активистов. Можете посмотреть в соцсетях и в СМИ, сколько родинцев было на улицах. Они и сейчас агитируют за наши идеи, несмотря на правовой беспредел», — отметил Петров.

Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи по-честному и партия докажет это в суде.

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петербург родина соловейчик
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