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Власти Кении ужесточили меры для уклоняющихся от вакцинации чиновников

Африка
Власти Кении ужесточили меры для уклоняющихся от вакцинации чиновников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Найроби, 12 августа. Прививку от COVID-19 обязаны сделать все государственные служащие Кении до 23 августа. В противном случае власти примут дисциплинарные меры, передает Anadolu Agency.

Как сообщает глава государственной службы Джозеф Киньюа, в стране возросло количество недобросовестных чиновников. Они сознательно избегают вакцинации, чтобы не посещать офис, а работать в удаленном режиме.

«Всем государственным служащим будет отдан приоритет в продолжающейся вакцинации», — предупредил Киньюа.

Согласно последним официальным данным, на территории Кении выявлено 213 756 случаев заражения COVID-19, из них 4211 пациентов скончались.

В прошлом месяце коронавирусом в Африке заболели более 6,47 млн человек. При этом число привитого населения на континенте составляет всего 1,5%. Представитель Всемирной организации здравоохранения Матшидисо Моети убеждена, что африканским странам необходимо срочно увеличивать темпы вакцинации. Иначе ситуация станет критической.

 

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