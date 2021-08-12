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Сумма выданных сервисом «СберАвтоподписка» машин превысила 1 млрд рублей
Экономика
Сумма выданных сервисом «СберАвтоподписка» машин превысила 1 млрд рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Запущенный в мае 2021 года сервис «СберАвтоподписка» выдал транспортных средств на сумму более 1 млрд рублей. Сейчас на нем можно долгосрочно арендовать более 40 разных моделей.

Самыми востребованными марками авто у клиентов «СберАвтоподписки» стали Skoda, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz. Наибольшую популярность в модельном рейтинге заполучил компактный кроссовер Skoda Karoq.

Наиболее дорогим арендованным автомобилем за время работы сервиса оказался внедорожник Mercedes-Benz G-Class, взятый клиентом на три года. Порядка 50% пользователей выбирают подписку сроком на год, а самый популярный пакет пробега составляет 20 000 километров в год.

Чем меньше габариты, длина и колесная база машины, тем больше она подойдет для городской среды. Таким советом поделился автомобильный специалист Петр Баканов.

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автомобили авторынок сберавтоподписка
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