Сумма выданных сервисом «СберАвтоподписка» машин превысила 1 млрд рублей

Москва, 12 августа. Запущенный в мае 2021 года сервис «СберАвтоподписка» выдал транспортных средств на сумму более 1 млрд рублей. Сейчас на нем можно долгосрочно арендовать более 40 разных моделей.

Самыми востребованными марками авто у клиентов «СберАвтоподписки» стали Skoda, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz. Наибольшую популярность в модельном рейтинге заполучил компактный кроссовер Skoda Karoq.

Наиболее дорогим арендованным автомобилем за время работы сервиса оказался внедорожник Mercedes-Benz G-Class, взятый клиентом на три года. Порядка 50% пользователей выбирают подписку сроком на год, а самый популярный пакет пробега составляет 20 000 километров в год.

Чем меньше габариты, длина и колесная база машины, тем больше она подойдет для городской среды. Таким советом поделился автомобильный специалист Петр Баканов.