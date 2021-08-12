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Стали известны неожиданные детали поездки Зеленского в США

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:55
Политика
Стали известны неожиданные детали поездки Зеленского в США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 12 августа. Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой американской компании Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком во время визита в США.

Возможность этих встреч сейчас прорабатывается, пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента Украины. Уточняется, что визит Зеленского в Соединенные Штаты начнется с посещения Чикаго, где он отметит День независимости Украины.

Ранее экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США. Все дело в том, что украинский лидер едет в Вашингтон, когда сессий Конгресса не будет.

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