Стали известны неожиданные детали поездки Зеленского в США

Киев, 12 августа. Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой американской компании Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком во время визита в США.

Возможность этих встреч сейчас прорабатывается, пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента Украины. Уточняется, что визит Зеленского в Соединенные Штаты начнется с посещения Чикаго, где он отметит День независимости Украины.

Ранее экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США. Все дело в том, что украинский лидер едет в Вашингтон, когда сессий Конгресса не будет.