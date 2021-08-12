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Талибы заняли столицу афганской провинции Бадгис

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:54
Армия
Талибы заняли столицу афганской провинции Бадгис
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 12 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 заявили, что заняли пятый за день крупный город и взяли под контроль столицу провинции Бадгис.

О захвате города Калайи-Нау представитель «Талибана» написал на страничке в Twitter. Это пятый город, который боевики взяли под свой контроль на северо-западе Афганистана за последние сутки. До этого талибы объявили, что полностью взяли под контроль Кандагар и назначили нового губернатора города, который выступил с официальной речью перед его жителями.

Переход города под управление талибов пока не подтвержден независимыми СМИ, но в соцсетях появились ролики с бойцами на его улицах. Представители движения также заняли расположенный всего в 130 километрах от столицы Афганистана город Герат, о чем сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в афганских силовых структурах.

В начале августа издание «Царьград» передало, что на фоне вывода американских войск из республики талибы развернули наступление на севере страны и довольно быстро достигли границы Ирана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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