Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 22:21
22:17
Происшествия
ФСБ проверит место взрыва автобуса в Воронеже
22:12
Происшествия
Потерявшая ноги после взрыва в Воронеже девушка доставлена в больницу
22:09
Общество
Журавлев сравнил решения горизбиркома с сюжетом «Бандитского Петербурга»
22:00
Общество
Несовершенная система: политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах
21:57
Ливия
Минюст Ливии сообщил о неспособности повлиять на условия тюрьмы «Митига»
21:57
Общество
ВОЗ соберет новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19
21:51
Происшествия
Мощный хлопок газа произошел на проезжей части в Воронеже
21:47
Общество
Киру Ярмыш могут приговорить к двум годам лишения свободы
21:47
Общество
Онлайн-алкоголь: эксперт рассказал, нужно ли вернуть продажу спиртного через Интернет
21:45
Происшествия
Причины смерти погибших в больнице Владикавказа уточняют специалисты
Все новости

Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:48
Экономика
Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России
sztu.customs.gov.ru

Москва, 12 августа. Объем товарооборота в России может достигнуть в текущем году уровня доковидного 2019 года, рассказал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

ФТС перечислила в бюджет государства 2,9 трлн рублей по итогам первой половины текущего года, и это превышает запланированную сумму на 28%. Товарооборот увеличился на 27% и составил 340 млрд долларов, цитирует Булавина агентство «Прайм».

На территорию страны ввозится все больше автомобилей, механизмов, технологических линий и пластмассовых изделий. Китай занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Российской Федерации. Далее следуют Германия, Нидерланды, Белоруссия и США, резюмировал глава ФТС.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян ранее сообщил, что действие нулевой импортной пошлины на электрифицированные транспортные средства может быть продлено. Автором предложения считается Белоруссия.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России
фтс торговля товарооборот булавин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru