Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России

Москва, 12 августа. Объем товарооборота в России может достигнуть в текущем году уровня доковидного 2019 года, рассказал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

ФТС перечислила в бюджет государства 2,9 трлн рублей по итогам первой половины текущего года, и это превышает запланированную сумму на 28%. Товарооборот увеличился на 27% и составил 340 млрд долларов, цитирует Булавина агентство «Прайм».

На территорию страны ввозится все больше автомобилей, механизмов, технологических линий и пластмассовых изделий. Китай занимает первое место среди важнейших торговых партнеров Российской Федерации. Далее следуют Германия, Нидерланды, Белоруссия и США, резюмировал глава ФТС.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян ранее сообщил, что действие нулевой импортной пошлины на электрифицированные транспортные средства может быть продлено. Автором предложения считается Белоруссия.