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Вооруженные силы ЦАР продолжили подготовку нового батальона спецназа
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР продолжили подготовку нового батальона спецназа
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 11 августа. Учебная миссия Европейского Союза в ЦАР (EUTM-RCA) продолжила тренировки батальона спецназа Центральноафриканской Республики. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице организации в Facebook.

Мероприятия проходят в военном лагере Кассаи. В программу включены отработка ночных боев, занятие позиций противника, предотвращение засад, специальные упражнения с веревками. В минувшую среду началась четвертая неделя обучения.

Подразделение сформировал президент страны Фостен-Арканж Туадера в октябре 2018 года. Оно подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба.

Специальный мандат от Учебной миссии позволяет спецназу осуществлять военные операции в любое время и регионе государства при необходимости сохранения порядка или ликвидации национальной угрозы. Все бойцы отряда проходят тщательный отбор. Военнослужащие продемонстрируют результат полученных знаний на генеральных учениях 3 сентября 2021 года.

Ранее армия ЦАР ликвидировала лагерь боевиков рядом с городом Босангоа. На базе радикалов силовики обнаружили большое количество запрещенных в ЦАР иностранных гранатометов и минометов.

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