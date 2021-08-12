Политолог Бредихин полагает, что недопуск «Родины» к выборам был предопределен

По итогам заседания Петербургской избирательной комиссии было принято решение отказать партии «Родина» в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Политолога Антона Бредихина такой поворот событий вовсе не удивил. В разговоре с ФАН он объяснил, почему недопуск «Родины» к выборам был предопределен.

Ситуация с партией «Родина» разделила общественность на два лагеря. Кто-то полагает, что решение ГИК справедливо, кто-то — что это результат недобросовестных политических происков петербургских властей.

«Ряд Telegram-каналов, которые писали об этом событии, отмечают, что недопуск партии к участию в выборах выступает частью той политики, той системы отношений, которую выстраивает Александр Дмитриевич Беглов. В данном случае говорить, что кто-то извне мог помешать регистрации списка партии, нельзя, потому что все говорят только об одном факторе», — говорит эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что теперь в предвыборной гонке за депутатский мандат от партии «Родина» остается только ученый-социолог Максим Шугалей. Он был допущен к выборам.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Есть одномандатники, есть Шугалей, который зарегистрирован, есть Буланова, которая не зарегистрирована. Мы видим, что всю команду практически разрушили. От всего костяка людей, который шел, теперь ничего не осталось. Избирательная борьба, по сути, будет только у Шугалея и никого более», — отмечает собеседник ФАН.

По итоговому решению Петербургской избирательной комиссии Антон Бредихин полагает, что недопуск «Родины» до выборов был предопределен.

«В данном случае мы можем констатировать, что, к сожалению, система управления Петербурга, видно, изначально имела позицию не допускать «Родину» до выборов, даже давая ей возможность собирать подписи. Уже тогда было понимание, что по тем или иным причинам подписи не будут приняты», — заключил политолог.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков выразил недоумение по поводу отказа в регистрации партии «Родина» на выборы в городской парламент. Он полагает, что кандидаты должны быть зарегистрированы.