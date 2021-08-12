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Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:40
Происшествия
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком под Липецком
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Липецк, 12 августа. Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Липецком.

Крупная авария произошла на 457-м километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе Липецкой области.

Водитель автобуса, который ехал в Крым из Ярославля, врезался в грузовик. В результате происшествия пострадали пять человек, включая виновника ДТП. Людей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Остальные пассажиры находятся в безопасности и ждут новый транспорт. Он прибудет из Воронежа и доставит их в пункт назначения. Полиция проводит проверку по факту происшествия. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем Следственный комитет начал проверку после смертельного ДТП в Адыгее. Погибли три человека, включая ребенка. Причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

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