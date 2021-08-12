Эфиопская повстанческая группировка заключила союз с сепаратистами Тыграя

Аддис-Абеба, 12 августа. Сепаратисты объединились для противостояния вооруженным силам Эфиопии, сообщает информационный портал Voice of Nigeria.

Группировка «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) пока не выступала с заявлениями по этому поводу, однако ее представитель в интервью информационному агентству Bloomberg заявил, что соглашение все-таки заключено.

К слову, союз между сепаратистами может стать рычагом давления на премьер-министра страны Абия Ахмеда. Дело в том, что войскам Эфиопии приходится сражаться не только с тыграйцами, но и вступать в спорадические боестолкновения с «Освободительной армией Оромо» в разных частях страны.

Федеральное агентство новостей /

В мае официальная Аддис-Абеба объявила оба формирования террористическими организациями. Большинство внутренних конфликтов в республике ранее являлись изолированными и основывались на местных противоречиях, однако создав союз, группировки, по всей видимости, пытаются перенести конфликт на национальный уровень.

Ранее ФАН писал, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал население объединиться и дать отпор сепаратистам.