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Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
pixabay.com  / 

Банги, 10 августа. Министр почты, коммуникаций и технологий ЦАР Джастин Гурна Зако в интервью радио-изданию «Ндеке-Лука» подчеркнул необходимость перехода страны на цифровые технологии. В первую очередь, реформы должны затронуть экономический сектор.

Чиновник заявил, что для требуемых изменений нужна современная инфраструктура, а также специалисты, компетентности которых хватит для обеспечения необходимого прогресса.

Ранее стало известно о том, что Huawei и другие китайские IT-гиганты начали стремительно развивать платежные сервисы в государствах Черного континента. Такая активность Huawei говорит о намерении компании закрепиться на телекоммуникационном рынке Африки, где вендор уже успел выйти за рамки построения инфраструктуры для мобильных сетей.

 

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