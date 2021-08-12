Онлайн-алкоголь: эксперт рассказал, нужно ли вернуть продажу спиртного через Интернет

Министерство финансов предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже российского вина в Сети, тем самым сняв запрет на онлайн-торговлю спиртными напитками.

Речь идет об онлайн-торговле вином, которое сделано на 100% из российского винограда. Партнером проекта выступит «Почта России». Получить вино покупатель сможет не ранее чем через 24 часа после заказа по указанному адресу или в отделении почты. С помощью эксперимента в Минфине рассчитывают оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в нашей стране.

Со своей инициативой выступило министерство здравоохранения. В ведомстве предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Поправки в законодательство предусматривают запрет с 1 марта 2022 года на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Продавец будет обязан требовать у покупателя документ, подтверждающий возраст.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ситуацию на алкогольном рынке и грядущие перемены обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» с генеральным директором клуба «Профессионалов алкогольного рынка» Максимом Черниговским.

Помощь виноделам

Эксперт поддерживает инициативу по возвращению продажи алкоголя, в частности, вина, через интернет-магазины. По его словам, это помогло бы небольшим винодельческим предприятиям найти своего покупателя.

«Я надеюсь, что инициатива будет реализована, потому что нужно понимать, что структура розничных продаж в РФ следующая — больше 70% всего объема алкогольной продукции реализуется через региональные и федеральные магазины, все что связано с дистрибьютицией в сетевую розницу — это дорого, и небольшие винодельческие предприятия не могут в оптимальном виде договориться с сетями, чтобы их продукция получила место на розничных полках. А если разрешат продавать в интернете, будет развиваться все, что связано с российским виноделием, повысится конкурентная составляющая, что потянет снижение цен, а это положительно повлияет на экономическую составляющую граждан России», — считает Максим Черниговский.

По словам спикера, онлайн продажи — это самый демократический вариант развития дистрибьюции винодельческих предприятий, которые можно отнести к малому бизнесу.

Отголоски реформы Горбачева

Все, что связано с реформой Михаила Горбачева, сейчас имеет свои негативные последствия, считает Черниговский. Он отметил, что сухой закон сильно повлиял на развитие винодельческого рынка в России.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Но я бы не только на нее пенял, у нас много лет не было конструктивной политики в отношении винодельческого рынка, развития операторов. Алкоголизацию победить невозможно, но можно переориентировать людей от потребления крепкого алкоголя недорогого на потребление винодельческой продукции посредством разумной акцизной политики, налоговой политики и за счет преференций в части розничных продаж», — сообщил эксперт.

Самопальный алкоголь

flickr.com /

Спикер объяснил, что в России сегодня существует две проблемы: извращенная система потребления и изготовление нелегального алкоголя.

«У нас 80% потребляется водки и пива из всего алкоголя. С другой стороны, это огромный объем, который прокачивается нелегального и суррогатного алкоголя в том числе посредством и незаконной онлайн-торговли псевдоалкогольной продукции», — сказал Максим Черниговский.

Он обратил внимание на то, что в России существует около трех тысяч интернет-сайтов, которые незаконным образом реализуют нелегальную алкогольную продукцию, а ежегодный оборот такой торговли составляет пять млрд рублей. Более 90% алкоголя, реализуемого посредством онлайн - это нелегальное спиртное.

Вино по почте

pixabay.com /

Максим Черниговский положительно оценивает партнерство "Почты России" с экспериментом по возвращению онлайн-торговли вином, но при этом обращает внимание на сложности, которые могут возникнуть.

«Конечно, регламент работы интернет-операторов, которые организуют интернет порталы, разработан сложный. На первом этапе можно было дать такое право производителям легального алкоголя и оптовикам», — отметил эксперт.

До 21 года — не пить

Федеральное агентство новостей /

А вот предложение Минздрава запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим возраста 21 год, Черниговский не поддерживает.

«Я против избыточных законодательных ограничений, потому что они мешают развитию легального рынка и создают условия для развития нелегального рынка. У нас самое жесткое законодательства, но оборот нелегального рынка у нас самый большой. В России очень высокий уровень потребления алкогольной продукции среди несовершеннолетних и при этом каждый третий молодой человек в регулярном режиме потребляет спиртное, давайте этот решим вопрос», — предлагает специалист.

В завершение спикер обратил внимание, что если в России будут продолжать вводить ограничения, то это будет лишь стимулировать молодежь пробовать крепкий алкоголь. Нужно просто выполнять исполнительскую культуру текущего законодательства и после этого водить новые ограничения, резюмировал Максим Черниговский.

Ранее эксперты составили руководство, как меньше пить спиртного.