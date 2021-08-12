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Испания отзывает посла из Никарагуа на фоне взаимных обвинений
Латинская Америка
Испания отзывает посла из Никарагуа на фоне взаимных обвинений
Prt Scr twitter.com  /  @jmalbares

Манагуа, 12 августа. Власти Испании отозвали своего поста в Никарагуа для консультаций. Сообщение появилось на сайте МИД европейской страны.

В заявлении испанского ведомства говорится, что министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла в Манагуа Марию дель Мар Фернандес-Паласиос для консультаций после того, как правительство Никарагуа опубликовало ноту, в которой выдвинуло «серьезные и необоснованные обвинения» в адрес европейской страны, а также «вопиющую ложь о судебных и избирательных процессах».

В МИД Испании напомнили, что центральноамериканская страна уже более трех лет переживает политический и социальный кризис, который обострился в последние недели в результате действий правительства президента Даниэля Ортеги против оппозиционных политиков и неподконтрольных СМИ.

«Правительство Испании выражает свое неприятие содержания вчерашней ноты Министерства иностранных дел Никарагуа и настаивает на том, что никарагуанское государство должно соблюдать международные обязательства, взятые им на себя в области прав человека. А также гарантировать права всех граждан и свободное участие в политической жизни страны», — говорится в заявлении.

Вмешательство в выборы

В конце июня власти Никарагуа обвинили бывшего министра иностранных дел Испании Аранчу Гонсалес Лайю во вмешательстве во внутренние дела и «империалистических притязаниях» на Центральную Америку. В обращении приводятся обвинения в «оскорбительных заявлениях» в адрес страны и президента, а также в «проявлении сильного невежества, несвойственного для дипломата».

24 июня Ортега упрекнул посольства США, Испании и других европейских стран во «вмешательстве» в дела страны и поддержке оппозиционного политика.

Испания отозвала своего посла в Никарагуа после критики в адрес страны
wikipedia.org  / 總統府 / CC BY 2.0

Ортега против всех

С начала июня в Никарагуа задержали 12 оппозиционеров. Четверо из них были потенциальными кандидатами в президенты — Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага и Хуан Себастьян Чаморро. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент планирует переизбираться на третий срок.

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испания никарагуа даниэль ортега
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