Президент ЦАР открыл церемонию ввода в эксплуатацию электростанции «Боали-2»

Банги, 12 августа. В ЦАР модернизировали ГЭС «Боали-2», которая должна улучшить качество жизни населения страны, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

По данным властей, восстановление электростанции профинансировал Африканский банк развития. Открытие объекта называют первым этапом межгосударственного проекта по объединению сетей Демократической Республики Конго и ЦАР.

Министр энергетики Артур Пири заявил, что это достижение является свидетельством приверженности и твердой решимости президента Туадера улучшить жизнь граждан не только столицы, но и всей республики. Модернизация позволит поднять мощность станции до 50 МВт, что все еще далеко от энергетических потребностей страны, оцениваемых в 200 МВт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Необходимая африканскому государству мощность, по оценке местных экспертов, достигнет 100 МВт к концу года благодаря текущим работам по строительству полей с солнечными батареями.

Ранее ФАН сообщал, что фотоэлектрические станции «Данзи» и «Сакаи», размещенные в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко запустят в начале 2022 г.