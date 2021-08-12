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Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
Африка
Миграционная полиция Индонезии спровоцировала дипломатический скандал с Нигерией
flickr.com  /  @OpenUpEd

Джакарта, 12 августа. В сети появились кадры задержания в столице Индонезии сотрудника внешнеполитического ведомства Нигерии. Мужчина не захотел предъявить документ, подтверждающий дипломатический иммунитет, за что сразу поплатился, сообщает Premium Times Nigeria.

Как сообщают журналисты, миграционная полиция попыталась проверить темнокожего мужчину, однако, когда тот отказался предоставить паспорт или какие-либо другие удостоверения, его задержали в довольно жесткой форме.

Кадры демонстрируют, как, исполняя свои обязанности, индонезийские силовики завязали драку и в итоге затолкали мужчину в служебную машину, намереваясь отвезти в миграционное отделение для выяснения обстоятельств его пребывания в стране. Уже на месте выяснилось, что вышла ошибка и в участок пригласили посла Нигерии. В ведомстве начата служебная проверка.

Абуджа объявила, что отзывает своего официального представителя для консультаций, а МИД Индонезии выразил сожаление в связи с инцидентом.

«Это противоречит международному праву и Венским конвенциям, регулирующим дипломатические и консульские отношения между государствами», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики.

Ранее ФАН сообщал, что экс-министр образования Нигерии Обиагели Эзеквесили обратила внимание на катастрофически низкий уровень грамотности в африканских странах. Она подчеркнула, что из десяти детей, проживающих на континенте, лишь один умеет читать и считать.

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