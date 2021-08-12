Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 20:50
20:50
Политика
Брутер выступил против снятия кандидатов после недопуска «Родины» до выборов в ЗакС
20:50
ЦАР
Вооруженные силы ЦАР продолжили подготовку нового батальона спецназа
20:50
Ближний Восток
Как в Сирии восстанавливают традиционные виды ремесел
20:48
Армия
Талибы заняли столицу афганской провинции Бадгис
20:48
Экономика
Таможенная служба оценила перспективы товарооборота России
20:48
Африка
Эфиопская повстанческая группировка заключила союз с сепаратистами Тыграя
20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
20:46
Общество
Когда запрещают дышать: откровенный разговор с режиссером фильма «Солнцепек»
20:43
Происшествия
Двое сотрудников уголовного розыска подозреваются в сбыте наркотиков на Кубани
20:42
ЦАР
Власти ЦАР намерены развивать цифровую экономику
Все новости

Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
Африка
Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
Федеральное агентство новостей  / 

Лусака, 12 августа. Голосование на президентских и парламентских выборах стартовало в Замбии под пристальным контролем со стороны армии и полиции, сообщает Africa News.

Меры безопасности усилены из-за произошедших в начале августа столкновений между активистами различных политических сил. По данным журналистов, армия впервые контролирует улицы и избирательные участки с момента обретения страной независимости в 1964 году.

В настоящее время зарегистрировано 7 млн избирателей, из которых 50% —молодежь. Жители выстроились в огромные очереди на избиркомы, в соцсетях сообщают, что многие занимали их еще ночью и ждали открытия.

В 2021 году за пост президента борются 16 кандидатов, включая действующего главу государства Эдгар Лунгу, которого избрали на промежуточных выборах 2015 года. Теперь же оппозиционные силы республики возмущены тем, что 65-летний гарант не может выставлять свою кандидатуру, так как конституция страны ограничивает продолжительность выполнения одним человеком полномочий двумя сроками.

Тем не менее Конституционный суд Замбии допустил Лунгу до выборов, что вызвало негодование со стороны оппозиционных сил. Основным конкурентом действующего лидера является глава «Объединенной партии за национальное развитие» Хакаинде Хичилема. Он уже в шестой раз участвует в избирательном процессе, но пока не добился успеха.

В настоящее время правящая партия «Патриотический фронт» пытается сохранить большинство в однопалатном парламенте. В предыдущем составе она имела фракцию из 80 депутатов. Ее противник «Объединенная партия за национальное развитие» располагала 58 депутатскими креслами. Парламент республики насчитывает 164 народных избранника, из которых 156 избираются простым большинством, еще 8 назначаются главой государства.

Наблюдателями выступила делегация Африканского союза, которую возглавляет бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома. Ранее ФАН сообщал, что избирательная комиссия Замбии (ECZ) опубликовала реестр граждан, зарегистрированных для участия в процессе.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция
африка президентские выборы голосование замбия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru