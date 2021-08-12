Безопасность президентских выборов в Замбии обеспечивает армия и полиция

Лусака, 12 августа. Голосование на президентских и парламентских выборах стартовало в Замбии под пристальным контролем со стороны армии и полиции, сообщает Africa News.

Меры безопасности усилены из-за произошедших в начале августа столкновений между активистами различных политических сил. По данным журналистов, армия впервые контролирует улицы и избирательные участки с момента обретения страной независимости в 1964 году.

В настоящее время зарегистрировано 7 млн избирателей, из которых 50% —молодежь. Жители выстроились в огромные очереди на избиркомы, в соцсетях сообщают, что многие занимали их еще ночью и ждали открытия.

В 2021 году за пост президента борются 16 кандидатов, включая действующего главу государства Эдгар Лунгу, которого избрали на промежуточных выборах 2015 года. Теперь же оппозиционные силы республики возмущены тем, что 65-летний гарант не может выставлять свою кандидатуру, так как конституция страны ограничивает продолжительность выполнения одним человеком полномочий двумя сроками.

Тем не менее Конституционный суд Замбии допустил Лунгу до выборов, что вызвало негодование со стороны оппозиционных сил. Основным конкурентом действующего лидера является глава «Объединенной партии за национальное развитие» Хакаинде Хичилема. Он уже в шестой раз участвует в избирательном процессе, но пока не добился успеха.

В настоящее время правящая партия «Патриотический фронт» пытается сохранить большинство в однопалатном парламенте. В предыдущем составе она имела фракцию из 80 депутатов. Ее противник «Объединенная партия за национальное развитие» располагала 58 депутатскими креслами. Парламент республики насчитывает 164 народных избранника, из которых 156 избираются простым большинством, еще 8 назначаются главой государства.

Наблюдателями выступила делегация Африканского союза, которую возглавляет бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома. Ранее ФАН сообщал, что избирательная комиссия Замбии (ECZ) опубликовала реестр граждан, зарегистрированных для участия в процессе.