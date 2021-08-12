Избирательная комиссия Ливии и МИД объединят усилия для проведения выборов

Триполи, 12 августа. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш встретилась с председателем Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Саихом для обсуждения процесса подготовки к президентским и парламентским выборам. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Стороны планируют объединить усилия для успешной организации плебисцита. В частности, речь идет о регистрации в реестре избирателей граждан североафриканского государства, находящихся за границей.

Имад ас-Саих рассказал о мерах, принятых ВИК для расширения участия в выборах представителей ливийских общин, которые проживают за рубежом.

As general elections approach, Al-Sayeh, Al-Manqoush discuss voters abroad https://t.co/gDwE3kWTo2 — The Libya Observer (@Lyobserver) August 12, 2021

Глава МИД Ливии в свою очередь заявила, что готова использовать имеющиеся у ведомства ресурсы для создания наилучших условий избирательного процесса в соответствии с международными стандартами. По ее словам, на территории посольств планируется организовать участки, где граждане смогут проголосовать.

Председатель ВИК Ливии ведет активные консультации с представителями американской неправительственной организации International Foundation for Electoral Systems (IFES) при организации президентских и парламентских выборах. Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, чем на самом деле занимается фонд из США и к чему может привести партнерство с этим НПО.