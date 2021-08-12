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Жители ЦАР запустили общественную кампанию против миротворцев ООН
ЦАР
Жители ЦАР запустили общественную кампанию против миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 12 августа. Недавние события в городе Обо, где члены Организации Объединенных Наций были замечены в пособничестве вооруженным группировкам и даже убийстве офицера национальной армии (FACA), вызвали волну протеста со стороны гражданского населения. Жители ряда городов запустили акцию «Стоп МИНУСКА», сообщает Ndjoni Sango.

По данным местных журналистов, кампания стартовала в городе Банги, после чего через социальные сети распространилась практически по всей территории Центральноафриканской Республики. Таким образом, жители продемонстрировали сплоченность и желание избавиться от фактически бесполезных и даже вредящих государству миротворцев. Цель мероприятия — не допустить проезда автомобилей миссии.

Жители ЦАР запустили общественную кампанию против миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  / 

Помимо инцидента в городе Обо, где члены МИНУСКА оказались замешаны в убийстве, защищающего мирных жителей от бандитов офицера армии ЦАР. Кроме того, «голубые каски» не раз становились участниками серьезных ДТП в республике.

Ранее ФАН сообщал, что 9 августа в центре Банги грузовик многопрофильной миссии наехал на мототакси, в результате чего женщина-водитель получила перелом ноги. Этот инцидент стал третьим случаем халатности миротворцев ООН на дороге, получившим широкую огласку, за последние несколько месяцев. Однако на этот раз сотрудники МИНУСКА не успели скрыться с места преступления.

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