Ливийский делегат предложила инициативу по конституционной основе всеобщих выборов

Триполи, 12 августа. Член Ливийского форума политического диалога Султана Мисмари подготовила предложение по формированию конституционной основы для проведения всеобщих выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Об этом пишет издание Alsaaa24.

По ее словам, инициатива согласована с десятью представителями восточного региона и соответствует дорожной карте ЛФПД. Она включает поправки к нескольким статьям проекта документа от Юридического комитета, в том числе к полномочиям главы государства и условиям выдвижения кандидатур.

«Президента следует выбирать всеобщим, свободным и тайным прямым голосованием, и абсолютным большинством голосов граждан. Если ни один из кандидатов не получит требуемую поддержку в первом туре, то второй этап необходимо организовать в течение двух недель», — говорится в предложении.

سلطنة المسماري: لم ننجز أي شيء للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/Db7zruHkUY — الساعة 24 (@alsaaa24) August 11, 2021

Султана Мисмари также удивилась словам главы Миссии ООН Яна Кубиша, который заявил на заседании форума о перспективах проведения выборов 24 декабря.

«Ни члены ЛФПД, ни другие стороны политического урегулирования еще не сделали ничего, что могло бы обеспечить должную организацию плебисцита в соответствии с установленными сроками», — уточнила дипломат.

Она добавила, что текущая ситуация лишь снижает шансы ливийцев на успешное проведение декабрьских выборов. Для начала следует принять конституционную основу, а потом двигаться дальше.

Председатель ВИК Ливии Имад ас-Саих продлил сроки регистрации избирателей на предстоящее голосование, запланированное на конец года. Внесение граждан в реестр продолжится до 17 августа включительно.